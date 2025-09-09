Ричмонд
В Карши задержан заместитель председателя «Ватанпарвара»: он продавал водительские права за 20 миллионов сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). В Кашкадарьинской области выявлен очередной случай коррупции среди должностных лиц. На этот раз в центре скандала оказался заместитель председателя областного совета организации содействия обороне «Ватанпарвар» в городе Карши.

Источник: Vaib.Uz

Сигнал о коррупционной схеме поступил от местного жителя, который обратился в Службу государственной безопасности. По его словам, за 20 млн сумов должностное лицо пообещало содействие в получении водительского удостоверения для его сына без необходимости сдавать экзамены.

5 сентября в результате совместного оперативного мероприятия Службы государственной безопасности и сотрудников территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, чиновник был задержан с поличным прямо в своём рабочем кабинете при получении денежных средств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Сейчас по делу ведутся следственные действия.