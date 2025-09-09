Ричмонд
Раскрыты шокирующие подробности дела выбросившей ребенка в сугроб россиянки

Жительница поселка Горный Солнечного района, выбросившая грудного ребенка в сугроб, осуждена за незаконное лишение свободы жителя Хабаровского края. Резонансная история 22-летней девушки получала широкий общественный резонанс ранее.

Как сообщалось, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних длительное время игнорировали антисоциальное поведение женщины, которая злоупотребляла алкоголем, ночевала у посторонних мужчин и демонстрировала неадекватное поведение. Двухлетний сын Степан и шестимесячная дочь в это время оставались без присмотра.

Дети были изъяты из семьи только после возникшего общественного резонанса. Надю и ее 31-летнего сожителя задержали после того, как они в течение суток подвергали пыткам знакомого — запись издевательств публиковал Amur Mash. По версии следствия, расправа произошла из-за того, что пострадавший сообщил полиции о месте, где пара приобретала наркотические вещества.

В результате суд приговорил женщину к 3 годам 3 месяцам колонии с отсрочкой наказания до достижения сыном 14-летнего возраста. Ее сожитель получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.