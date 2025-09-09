Раскрыты шокирующие подробности дела выбросившей ребенка в сугроб россиянки

Дети были изъяты из семьи только после возникшего общественного резонанса. Надю и ее 31-летнего сожителя задержали после того, как они в течение суток подвергали пыткам знакомого — запись издевательств публиковал Amur Mash. По версии следствия, расправа произошла из-за того, что пострадавший сообщил полиции о месте, где пара приобретала наркотические вещества.