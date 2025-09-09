Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток задержан в Караганде по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда

Караганда. 9 сентября. КазТАГ — Подросток задержан в Караганде по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Источник: pixabay.com

«Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере. В ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличен гражданин, организовавший наркоканал из Королевства Таиланд. С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлек несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО “Казпочта”, — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что при личном обыске у подростка изъято 1,3 кг наркотического средства — каннабис WAX.

«Следствием также установлено, что подозреваемый распространял наркотики на территории города Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram. Подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается», — добавили в АФМ.