Подросток задержан в Караганде по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда

«Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере. В ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличен гражданин, организовавший наркоканал из Королевства Таиланд. С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлек несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО “Казпочта”, — говорится в сообщении во вторник.
Отмечается, что при личном обыске у подростка изъято 1,3 кг наркотического средства — каннабис WAX.
«Следствием также установлено, что подозреваемый распространял наркотики на территории города Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram. Подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается», — добавили в АФМ.