Подросток задержан в Караганде по делу о контрабанде наркотиков из Таиланда

«Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере. В ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличен гражданин, организовавший наркоканал из Королевства Таиланд. С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлек несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО “Казпочта”, — говорится в сообщении во вторник.