Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны России в течение ночи с 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября уничтожили 31 украинский беспилотник самолётного типа. Согласно данным Минобороны РФ, наибольшее количество целей было нейтрализовано над акваторией Чёрного моря (15 БПЛА).

Источник: Life.ru

Также дроны сбивали над Белгородской областью (семь единиц) и Курской областью (три единицы). По два БПЛА сбито над Крымом и Краснодарским краем, по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.

А в ночь на 8 сентября ПВО уничтожила семь украинских БПЛА. В Тульской области были сбиты три дрона, два БПЛА нейтрализованы над Смоленской областью. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Рязанской областями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше