Дело о поножовщине водителей в новосибирском Академгородке ушло в суд

Советский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело водителя, который устроил поножовщину в Академгородке. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Все произошло в декабре прошлого года. Тогда фигуранта не устроил процесс вождения автомобиля потерпевшим, и он решил выяснить причину. Для этого водители остановились на парковке у здания гимназии.
— Фигурант достал из своей машины нож, ударил им оппонента в левую часть груди, а затем этим же ножом проткнул шину колеса автомобиля «противника», — добавили в пресс-службе.
Судебное заседание по делу назначили на 24 сентября.