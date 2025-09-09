Ричмонд
Дело о поножовщине водителей в новосибирском Академгородке ушло в суд

Автомобилиста обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело водителя, который устроил поножовщину в Академгородке. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Все произошло в декабре прошлого года. Тогда фигуранта не устроил процесс вождения автомобиля потерпевшим, и он решил выяснить причину. Для этого водители остановились на парковке у здания гимназии.

— Фигурант достал из своей машины нож, ударил им оппонента в левую часть груди, а затем этим же ножом проткнул шину колеса автомобиля «противника», — добавили в пресс-службе.

Судебное заседание по делу назначили на 24 сентября.