Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перекрытия повреждены в доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар

Стены и перекрытия пострадали после сильного пожара, произошедшего в ночь на вторник в жилом доме на юго-западе Москвы.

Стены и перекрытия пострадали после сильного пожара, произошедшего в ночь на вторник в жилом доме на юго-западе Москвы. Жильцы утверждают, что пожару предшествовал взрыв.

Как стало известно «МК», возгорание произошло в 1.40 в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по Болотниковской улице. Около 2.00 огонь перешел на пятый этаж. Всего горели три квартиры — две на 4-м и одна на 5-м этаже. На четвертом этаже в одной из квартир произошло разрушение перегородки, в другой появилась трещина в несущей стене и повреждение перекрытий между 4 и 5 этажами.

Всего из дома были эвакуированы 48 человек. Пожар удалось потушить в 3 часа ночи, людей временно разместили в ближайшей школе. Двое взрослых и ребенок, проживавшие в квартире на четвертом этаже, были госпитализированы. Причина ЧП устанавливается.