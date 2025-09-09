Перекрытия повреждены в доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар

Как стало известно «МК», возгорание произошло в 1.40 в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома по Болотниковской улице. Около 2.00 огонь перешел на пятый этаж. Всего горели три квартиры — две на 4-м и одна на 5-м этаже. На четвертом этаже в одной из квартир произошло разрушение перегородки, в другой появилась трещина в несущей стене и повреждение перекрытий между 4 и 5 этажами.