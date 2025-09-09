Лукашенко подтвердил, что скоро поедет в Северную Корею

В поздравлении глава Беларуси отметил, что с момента провозглашения суверенитета в 1948 году КНДР преодолела множество испытаний, которые укрепили дух народа. Лукашенко также напомнил о развитии отношений между Беларусью и Северной Кореей. По его словам, история сотрудничества между Минском и Пхеньяном — пример миролюбивого взаимодействия на основе дружбы и схожих ценностей.