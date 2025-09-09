Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подтвердил, что скоро поедет в Северную Корею

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Республики и выразил готовность посетить страну в любое удобное время. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Александр Лукашенко готов приехать в КНДР в любое время.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Республики и выразил готовность посетить страну в любое удобное время. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень, — подчеркнул Лукашенко в поздравлении Ким Чен Ыну. Его слова передает Белта. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между территориями.

В поздравлении глава Беларуси отметил, что с момента провозглашения суверенитета в 1948 году КНДР преодолела множество испытаний, которые укрепили дух народа. Лукашенко также напомнил о развитии отношений между Беларусью и Северной Кореей. По его словам, история сотрудничества между Минском и Пхеньяном — пример миролюбивого взаимодействия на основе дружбы и схожих ценностей.

Ранее, 3 сентября, Александр Лукашенко и Ким Чен Ын встречались в Пекине перед началом военного парада, где глава КНДР пригласил белорусского лидера посетить его страну. Тогда стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в развитии отношений, однако детали возможного визита не раскрывались. Также рассматривалась возможность проведения трехсторонней встречи с участием России, передает RT.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше