В Ейске в зоопарке «Крокодиловый каньон» сгорел дельфинарий

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании на улице Шмидта диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона поступило 9 сентября в 00:48.
Уже через пять минут на место происшествия прибыли подразделения спасателей гарнизона. Они установили, что произошло загорание одноэтажного здания на площади 150 квадратных метров.
Как позднее выяснилось, здесь располагается дельфинарий.
В 01:19 произошла локализация огня, на этой площади, а в 01:49 удалось ликвидировать открытое горение. Полностью пожар удалось потушить в 03:10.
По информации ведомства, в ликвидации пожара принимали участие от РСЧС 18 человек и пять единиц техники, от МЧС России — 9 человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет.
О том, удалось ли спасти морских животных в дельфинарии, официальных данных не имеется.
Сейчас на месте пожара в зоопарке работают дознаватели.