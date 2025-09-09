Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о коррупции в Самарской области

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о коррупции в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

В соцсетях появилась информация о незаконной деятельности сотрудников ГАИ в Самарской области — якобы должностные лица получали взятки за замену водительских удостоверений иностранных государств на российские права.

По данному факту ГВСУ СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье «Дача взятки».

Александр Бастрыкин поручил заместителю председателя СК РФ — руководителю Главного военного следственного управления Константину Корпусову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.