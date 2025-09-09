Пожар в дельфинарии и погибший в Сочи: что известно об атаке ВСУ на Краснодарский край

Большинство беспилотников было сбито в воздушном пространстве над Черным морем — всего 15 аппаратов, семь дронов были уничтожены в небе над Белгородской областью, три — над Курской. Над Краснодарским краем и Республикой Крым было сбито по два БПЛА, а по одному беспилотнику было нейтрализовано в Тамбовской и Воронежской областях.