Пожар в дельфинарии и погибший в Сочи: что известно об атаке ВСУ на Краснодарский край

Из-за атаки дронов ВСУ в Сочи погиб мужчина.
Из-за атаки беспилотника на территорию Адлерского района погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, осколки сбитого дрона повредили автомобиль, в котором находился местный житель. Также были повреждены шесть частных домов.
Помимо этого в Ейске на территории дельфинария и фермы произошел пожар. О последних событиях Краснодарского края — в материале URA.RU.
Мэр Сочи прокомментировал прошедшую атаку дронов.
В Сочи из-за атаки беспилотников погиб один человек, повреждены фасады шести частных домов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Он отметил, что по поручению Вениамина Кондратьева пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Сейчас все системы жизнеобеспечения функционируют без сбоев, аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы согласно расписанию. Угрозы для жителей и гостей города отсутствуют. Мэр попросил сочинцев и туристов сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
Кондратьев также написал об атаке украинских дронов, в которой погиб мужчина. Глава региона назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семье погибшего. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Оперативная обстановка находится под контролем, подчеркнули в муниципалитете.
В Ейске произошел пожар.
В городе Ейске Краснодарского края произошел пожар на территории дельфинария и крокодиловой фермы. Об этом сообщили «Известиям» в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). Огонь охватил сразу два объекта, возгорание локализовано, пострадавших среди людей нет. По предварительной информации, животные, находившиеся в дельфинарии и на крокодиловой ферме, не пострадали. Специалисты выясняют причины возникновения ЧП.
Минобороны сообщили об атаке 31 дрона ВСУ.
В ночь на 9 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны России. Атаки были отражены в шести регионах России и над акваторией Черного моря.
Большинство беспилотников было сбито в воздушном пространстве над Черным морем — всего 15 аппаратов, семь дронов были уничтожены в небе над Белгородской областью, три — над Курской. Над Краснодарским краем и Республикой Крым было сбито по два БПЛА, а по одному беспилотнику было нейтрализовано в Тамбовской и Воронежской областях.