В Новосибирске перевозчик выплатит 250 тыс. за травму ребёнка в автобусе

С перевозчика после аварии в рейсовом автобус взыскали 250 тысяч рублей.
В декабре 2022 года во время междугородней поездки по маршруту Новосибирск — Барнаул. Водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КАМАЗ, о чём сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Пассажир-ребёнок получил травмы средней степени тяжести. После долгого лечения на лице мальчика остались рубцы. Его мать подала в суд на перевозчика.
В пользу ребёнка с перевозчика взыскали 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за причинённый здоровью ущерб.