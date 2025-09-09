Ричмонд
В СИЗО Самары пытались передать запрещенные предметы в финиках

Инспекторы СИЗО Самары нашли картридеры и сим-карту в продуктах.

Источник: УФСИН Самарской области

В Самаре пытались передать в СИЗО запрещенные предметы в посылке с продуктами. Об инциденте рассказали в УФСИН Самарской области. Благодаря профессионализму младшего инспектора «запрещенка» не попала на территорию СИЗО.

— Были обнаружены два картридера и сим-карта, — прокомментировала пресс-служба УФСИН региона.

Эти предметы были спрятаны в финиках, но их нашли и изъяли. По этому факту проводят проверку, нарушителю может грозить административная или уголовная ответственность.

Ранее в одну из самарских колоний пытались пронести наркотики под видом карамелек, а также спрятанные в туалетной бумаге.