В СИЗО Самары пытались передать запрещенные предметы в финиках

В Самаре пытались передать в СИЗО запрещенные предметы в посылке с продуктами. Об инциденте рассказали в УФСИН Самарской области. Благодаря профессионализму младшего инспектора «запрещенка» не попала на территорию СИЗО.
— Были обнаружены два картридера и сим-карта, — прокомментировала пресс-служба УФСИН региона.
Эти предметы были спрятаны в финиках, но их нашли и изъяли. По этому факту проводят проверку, нарушителю может грозить административная или уголовная ответственность.
Ранее в одну из самарских колоний пытались пронести наркотики под видом карамелек, а также спрятанные в туалетной бумаге.