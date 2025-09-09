Жителю Башкирии вынесли приговор за ловлю раков

Инспекторы рыбнадзора в рейде по реке Белой в Краснокамском районе застали на месте преступления местного жителя. Из его раколовок-гармошек достали 6 тысяч раков. Ущерб водным ресурсам насчитали в размере 1 млн рублей. Учитывая полное признание вины, 42-летнему мужчине назначено наказание в виде уголовного штрафа в 600 тыс. рублей, а орудия ловли раков и две лодки конфисковал в доход государства, рассказали в пресс-службе судов РБ.
Как сообщалось ранее, по действующему законодательству в Башкирии можно ловить раков до 20 штук в день на три раколовки. Причем устройства должны быть не более 80 см в диаметре, а размер их ячеек — не менее 2,2 см. Это нужно, чтобы не поймать слишком маленьких раков. Их размер не должен быть меньше 10 см в длину.