Жителю Башкирии вынесли приговор за ловлю раков

Как сообщалось ранее, по действующему законодательству в Башкирии можно ловить раков до 20 штук в день на три раколовки. Причем устройства должны быть не более 80 см в диаметре, а размер их ячеек — не менее 2,2 см. Это нужно, чтобы не поймать слишком маленьких раков. Их размер не должен быть меньше 10 см в длину.