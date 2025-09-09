Экс-директору красноярского ФМБА запросили 7 лет колонии за растрату 15 млн

По версии следствия, с 2019 по 2021 год подсудимые организовали схему фиктивных поставок лекарств для федерального медучреждения. Бюджетные средства в размере свыше 15 миллионов рублей перечислялись под видом оплаты за препараты, но их список не соответствовал документам. Фактически лекарства закупались исходя из личных нужд организатора схемы и его супруги для лечения и косметологических процедур.