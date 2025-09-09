Ричмонд
Экс-директору красноярского ФМБА запросили 7 лет колонии за растрату 15 млн

В скором времени состоится оглашение приговора по делу о растрате на 15 млн рублей.

Экс-директору филиала ФМБА в Красноярске гособвинение запросило 7 лет колонии за растрату 15 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В Центральном районном суде Красноярска завершается процесс по делу о крупной растрате в системе ФМБА. На скамье подсудимых — бывший руководитель Красноярского филиала ФСНКЦ ФМБА России и представитель компании-поставщика.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год подсудимые организовали схему фиктивных поставок лекарств для федерального медучреждения. Бюджетные средства в размере свыше 15 миллионов рублей перечислялись под видом оплаты за препараты, но их список не соответствовал документам. Фактически лекарства закупались исходя из личных нужд организатора схемы и его супруги для лечения и косметологических процедур.

Государственный обвинитель потребовал для экс-директора 7 лет колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Его сообщнику, представителю фирмы-поставщика, предложено назначить 4 года условно. Обоих просят признать виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Оглашение приговора намечено на 16 сентября.