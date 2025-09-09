Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил завести дело после гибели людей в Карелии во время похода

Изначально региональное СУ СК РФ отказало в возбуждении уголовного дела.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели людей в Карелии во время туристического похода, сообщило ведомство.

К главе СК обратились жители Волгограда, попросив привлечь к ответственности организатора похода к Соловецким островам, в ходе которого погибли их родственники, пояснили в Следкоме.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами СК РФ по Карелии проводится проверка. Также региональным следственным управлением в связи с гибелью людей была проведена проверка, по итогам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — отметили в СК.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Карелии не только завести дело, но и представить доклад о процессуальных решениях и по доводам обращения, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета организовали проверку в селе Красноярка Омской области по факту гибели двух пенсионеров во время сушки погреба.