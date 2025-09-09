Бастрыкин поручил завести дело после гибели людей в Карелии во время похода

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели людей в Карелии во время туристического похода, сообщило ведомство.
К главе СК обратились жители Волгограда, попросив привлечь к ответственности организатора похода к Соловецким островам, в ходе которого погибли их родственники, пояснили в Следкоме.
«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами СК РФ по Карелии проводится проверка. Также региональным следственным управлением в связи с гибелью людей была проведена проверка, по итогам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — отметили в СК.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Карелии не только завести дело, но и представить доклад о процессуальных решениях и по доводам обращения, заключили в ведомстве.
