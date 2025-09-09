В Уфе спасатели пришли на помощь тонущему в реке мужчине

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, вчера в Кировском районе на реке Белой выше зоны отдыха «Солнечный» спасатели вытащили из воды 25-летнего мужчину. Он заплыл на глубину и начал тонуть. Это заметили очевидцы с проходившего мимо теплохода. Ему бросили спасательный круг, затем к нему подплыли спасатели и доставили на берег. Мужчину передали бригаде скорой помощи.