В Уфе спасатели пришли на помощь тонущему в реке мужчине

Он решил продолжить купальный сезон.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, вчера в Кировском районе на реке Белой выше зоны отдыха «Солнечный» спасатели вытащили из воды 25-летнего мужчину. Он заплыл на глубину и начал тонуть. Это заметили очевидцы с проходившего мимо теплохода. Ему бросили спасательный круг, затем к нему подплыли спасатели и доставили на берег. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

Он купался в неустановленном месте: на берегу установлен аншлаг о запрете.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября в Уфе купальный сезон завершён. Купание в холодной воде опасно для здоровья: возможны судороги, переохлаждение, ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.