Пожар произошел в квартире на 3-й Гражданской улице в Богородском

В Богородском на 3-й Гражданской улице вспыхнул пожар в одной из квартир. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в МЧС России.

На место были направлены экстренные службы. Прибывшие на место спасатели вытащили из горящей квартиры человека.

— С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы МЧС России спасли восемь человек. К сожалению, один человек пострадал. Пожар ликвидировали 38 специалистов и 10 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в Telegram-канале МЧС.

Ночью 9 сентября также загорелись две квартиры на юго-западе столицы. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Болотниковской, 54, корпус 2.

6 сентября в Москве в Сумском проезде загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, сообщил источник «ВМ» в экстренных службах города. Из огня спасли ребенка, его передали врачам для осмотра. Других пострадавших нет.