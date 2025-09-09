Пожар произошел в квартире на 3-й Гражданской улице в Богородском

6 сентября в Москве в Сумском проезде загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, сообщил источник «ВМ» в экстренных службах города. Из огня спасли ребенка, его передали врачам для осмотра. Других пострадавших нет.