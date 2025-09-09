ФСБ задержала мошенницу с фальшивыми детьми в Волгограде

УФСБ России по Волгоградской области пресекло незаконную деятельность 37-летней уроженки Кировской области, которая похищала бюджетные средства, выделенные на поддержку семей.
Женщина использовала эти деньги в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Она предоставила ложные сведения о рождении сына и двух дочерей. Лже-мать подделала заявления людей, которые якобы присутствовали при родах: в 2011 году в ЗАГСе Волгограда, в 2013 году в ЗАГСе Таганрога, в 2020 году в ЗАГСе Краснодара. На основе этих фиктивных данных ей выдали свидетельства о рождении детей.
Затем кировчанка обратилась в Центр социальной защиты населения и ОСФР по Волгоградской области. Там, на основании поддельных документов, ей назначали и выплачивали различные пособия и выплаты. С 2011 по 2024 год злоумышленница получила 2403116 рублей 72 копейки в качестве государственной поддержки на несуществующих детей.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 159.2 часть 3 УК России.