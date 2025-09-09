ФСБ задержала мошенницу с фальшивыми детьми в Волгограде

Женщина использовала эти деньги в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Она предоставила ложные сведения о рождении сына и двух дочерей. Лже-мать подделала заявления людей, которые якобы присутствовали при родах: в 2011 году в ЗАГСе Волгограда, в 2013 году в ЗАГСе Таганрога, в 2020 году в ЗАГСе Краснодара. На основе этих фиктивных данных ей выдали свидетельства о рождении детей.