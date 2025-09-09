Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, выплатить 362 миллиона рублей

Виновный во взрыве газа в пятиэтажке в подмосковном Ступине Зарубин приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. По версии следствия, Зарубин умышленно совершил действия, которые привели к взрыву газа. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе его жена и двое детей.