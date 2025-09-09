Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, выплатить 362 миллиона рублей

Суд в Подмосковье обязал жителя города Ступино Алексея Зарубина выплатить более 362 миллионов рублей за ущерб, причиненный взрывом газа в жилом доме в 2022 году. В результате трагедии погибли шесть человек. В материалах дела уточняется, что вина мужчины установлена, а стоимость восстановительных работ подтверждена документально.
Согласно решению суда, компенсация будет направлена администрации городского округа Ступино — более 227 миллионов рублей, а также Фонду капитального ремонта Московской области — почти 135 миллионов рублей. Суд полностью удовлетворил гражданские иски, поданные организациями.
Кроме того, Зарубин должен выплатить один миллион рублей женщине, получившей травму головы во время взрыва. Суд признал обоснованными требования пострадавшей о возмещении вреда здоровью.
При этом осужденный отказался признавать иски и просил не взыскивать с него компенсацию. Однако суд отклонил его доводы и постановил, что ущерб должен быть возмещен в полном объеме, передает РИА Новости.
Виновный во взрыве газа в пятиэтажке в подмосковном Ступине Зарубин приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. По версии следствия, Зарубин умышленно совершил действия, которые привели к взрыву газа. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе его жена и двое детей.