Хотел разжечь костер во дворе: 12-летний мальчик попал в больницу с серьезными ожогами

В деревне Старые Калтасы Калтасинского района Башкирии 12-летний мальчик получил термический ожог первой степени правой кисти при попытке разжечь костер во дворе дома. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, пострадавший самостоятельно обратился в приемный покой больницы, где ему оказали медицинскую помощь.
Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. После осмотра врачи отпустили мальчика на амбулаторное лечение.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять детей без присмотра, хранить спички и зажигалки в недоступных местах, объяснять детям опасность игр с огнем и повторять номера экстренных служб 101 и 112.
По оперативным данным МЧС, за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировано 15 пожаров, которые были успешно ликвидированы огнеборцами. Происшествий на водных объектах не зафиксировано, спасатели пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
