В сентябре на водоемах Омской области утонули три человека

Несмотря на конец купального сезона, печальная статистика продолжает пополняться.

Источник: Комсомольская правда

В начале сентября нынешнего года на водоемах Омской области погибли три человека. Статистику несчастных случаев привели в СУ СКР по Омской области.

5 сентября на берегу Иртыша в районе улицы Кемеровской утонула 42-летняя женщина. Погибшая отдыхала там вместе с семьей. Как она оказалась в воде, несмотря на неподходящую для купания температуру, — пока загадка.

На следующий день, 6 сентября, на левом берегу Иртыша утонул 32-летний мужчина. 8 сентября на рыбалке на озере вблизи деревни Меркутлы из лодки выпал 68-летний местный житель. Выбраться из воды он не смог.

По фактам гибели людей на водоемах СУ СКР проводит доследственные проверки. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.