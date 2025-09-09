«Единая Россия» передала участникам СВО передовую спецтехнику

«Единая Россия» передала российским военным необходимое вооружение.
«Единая Россия» передала военнослужащим в Запорожской области автомобили, мотоциклы и спецтехнику. Транспорт и оборудование получили бойцы 166-го мотострелкового полка имени И. А. Плиева и подразделения десантников. Передача необходимой техники прошла при участии секретаря Генсовета партии Владимира Якушева.
«Мы выполняем нашу постоянную партийную задачу — обеспечивать фронт всем необходимым. У вас особая миссия — вы защищаете стратегический важный для страны инфраструктурный объект. Поэтому принципиально важно, чтобы вы несли вашу службу на самом высоком уровне, что вы и делаете, вовремя реагируя на все провокации врага», — обратился к бойцам Владимир Якушев. Его слова приводит пресс-служба партии.
Там уточнили, что «Единая Россия» передает оснащение при поддержке фонда «Наша Правда», созданного по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. К сбору и подготовке гуманитарной помощи подключились все регионы России. Их задача — обеспечить участников спецоперации на Украине необходимым транспортом, оборудованием и средствами связи.
С начала СВО «Единая Россия» собрала более 14,7 миллиарда рублей на закупку спецсредств, беспилотников, средств связи и экипировки для передовых подразделений. За это время бойцам было доставлено свыше 55 тысяч ударных дронов, 3,5 тысяч разведывательных беспилотников, им также переданы комплексы радиоэлектронной борьбы и другое оборудование. Представители партии регулярно посещают зону боевых действий для передачи партий техники и снаряжения.