Новосибирец получил срок за кражу кроссовок

В июне 2023 года мужчина договорился с женщиной о покупке нескольких предметов одежды: трёх пар кроссовок, трико и шлёпанцев общей стоимостью свыше 19 тысяч рублей. В дополнение к этому он попросил у потерпевшей 1 тысячу рублей на оплату такси.