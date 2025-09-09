Новосибирец получил срок за кражу кроссовок

Мужчина купил три пары кроссовок, трико и шлёпанцы в долг.
В июне 2023 года мужчина договорился с женщиной о покупке нескольких предметов одежды: трёх пар кроссовок, трико и шлёпанцев общей стоимостью свыше 19 тысяч рублей. В дополнение к этому он попросил у потерпевшей 1 тысячу рублей на оплату такси.
На его банковском счёте было недостаточно средств для оплаты, о чём он намеренно не сказал.
В суде мужчина признал свою вину и частично выплатил долг. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил новосибирца к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.