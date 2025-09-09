Ричмонд
В США бомжа обвинили в сексуальном насилии над женщиной в маникюрном салоне

Бездомный ворвался в маникюрный салон в Нью-Йорке и напал на женщину.

Правоохранители выдвинули обвинение в попытке изнасилования первой степени и покушении на сексуальное насилие первой степени бездомному мужчине — 35-летнему Джозефу Вичарду из Нью-Йорка, он пытался изнасиловать женщину в маникюрном салоне, пишет New York Post.

«Нападение произошло на Западной 36-й улице недалеко от Бродвея после 6 часов вечера, когда бандит ворвался в салон и напал на 34-летнюю жертву», — говорится в материале.

Уточняется, что он загнал женщину в угол и надругался над ней, в какой-то момент ей удалось вырваться и ударить его пылесосом по голове.

Мужчина убежал, девушку — госпитализировали в стабильном состоянии.

Арестовали Вичарда через неделю в приюте для бездомных в Гарлеме. Сейчас он содержится под стражей без залога.

