В США бомжа обвинили в сексуальном насилии над женщиной в маникюрном салоне

Правоохранители выдвинули обвинение в попытке изнасилования первой степени и покушении на сексуальное насилие первой степени бездомному мужчине — 35-летнему Джозефу Вичарду из Нью-Йорка, он пытался изнасиловать женщину в маникюрном салоне, пишет New York Post.
«Нападение произошло на Западной 36-й улице недалеко от Бродвея после 6 часов вечера, когда бандит ворвался в салон и напал на 34-летнюю жертву», — говорится в материале.
Уточняется, что он загнал женщину в угол и надругался над ней, в какой-то момент ей удалось вырваться и ударить его пылесосом по голове.
Мужчина убежал, девушку — госпитализировали в стабильном состоянии.
Арестовали Вичарда через неделю в приюте для бездомных в Гарлеме. Сейчас он содержится под стражей без залога.
