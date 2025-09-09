Пожизненно осужденного за взрыв газа в Ступине обязали выплатить ₽362 млн

Взрыв газа произошел в апреле 2022 года. По данным следствия, Зарубин решил убить своих жену и детей, инсценировав бытовой взрыв газа. В результате погибли шесть человек, среди которых супруга и двое детей мужчины, а еще четверо получили тяжкие травмы. В ноябре прошлого года житель Ступина получил пожизненный срок.