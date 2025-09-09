Пожизненно осужденного за взрыв газа в Ступине обязали выплатить ₽362 млн

Жителя подмосковного города Ступино Алексея Зарубина, отбывающего пожизненное наказание за взрыв газа в доме, в результате которого погибли шесть человек, обязали выплатить более 362 миллионов рублей на восстановление многоквартирного дома. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно решению суда, как отмечает информагентство, мужчина должен выплатить более 227 миллионов рублей администрации горокруга Ступино и почти 135 миллионов — Фонду капремонта общего имущества многоквартирных домов Министерства ЖКХ.
Кроме того, Зарубина обязали выплатить 1 миллион рублей женщине, получившей во время взрыва травму головы, добавляет РИА Новости.
Взрыв газа произошел в апреле 2022 года. По данным следствия, Зарубин решил убить своих жену и детей, инсценировав бытовой взрыв газа. В результате погибли шесть человек, среди которых супруга и двое детей мужчины, а еще четверо получили тяжкие травмы. В ноябре прошлого года житель Ступина получил пожизненный срок.