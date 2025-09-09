Shot: Все крокодилы и другие рептилии погибли в зоопарке в Ейске

В Ейске при пожаре в зоопарке «Крокодиловый каньон» погибли все крокодилы и другие рептилии. По данным Shot, одной из приоритетных версий причины возгорания считается поджог.
Руководство зоопарка отказалось сотрудничать со следствием, поэтому точное количество погибших животных пока установить не удалось. При этом пламя не затронуло расположенные рядом «трогательный зоопарк» и дельфинарий, где содержатся лемуры, еноты, сурикаты и морские животные — они выжили.
Следствие рассматривает две версии произошедшего — скачок напряжения и поджог. При этом основное внимание уделяется именно второй, особенно с учетом отказа администрации предоставить необходимые документы, передает Telegram-канал.
О пожаре стало известно утром 9 сентября — тогда очевидцы рассказали, что пламя практически полностью охватило строение, где располагались дельфинарий, «Крокодиловый каньон» с редкими видами рептилий, а также контактный «Трогательный зоопарк».
