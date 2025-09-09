Shot: Все крокодилы и другие рептилии погибли в зоопарке в Ейске

Руководство зоопарка отказалось сотрудничать со следствием, поэтому точное количество погибших животных пока установить не удалось. При этом пламя не затронуло расположенные рядом «трогательный зоопарк» и дельфинарий, где содержатся лемуры, еноты, сурикаты и морские животные — они выжили.