Петербургская полиция нагрянула на стройки и выловила 50 нелегалов

Полиция провела рейды на строительных площадках, где нелегальные рабочие пытались скрыться. Мигранты сбрасывали лестницы и поднимались на крыши, однако эти уловки не помогли им избежать задержания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

8

В пресс-службе отметили, что поводом для усиленной проверки послужил недавний инцидент в Мурино. Сотрудники уголовного розыска задержали приезжего из Средней Азии, который приставал к 13-летней девочке. В связи с этим в полиции решили провести профилактический рейд по местам проживания мигрантов.

Параллельно проверки проходили сразу по нескольким адресам: в первую очередь полиция пришла на стройку на Оборонной улице в Мурино. Именно здесь обвиняемый в педофилии нелегал работал каменщиком. А в Московском районе проверили сразу несколько адресов. Силовики заглянули в два общежития в Яковлевском переулке и проверили хостел на Рижском проспекте. Многие из нелегалов не были готовы к внезапной встречи с полицией.

Некоторые иностранцы приняли попытку сбежать и прятались в кустах. Более пытались скрыться бегством или спрятаться в кустах. Более изобретательные забирались на крышу и сбрасывали строительные лестницы, чтобы перекрыть полицейским путь, но не учли, что на недостроенном объекте все же имелся лифт, на котором полицейские поднялись на верхние этажи и всех поймали.

Проверку прошли почти 300 человек, включая 244 иностранцев. Около 50 мигрантов нарушили миграционное законодательство, поэтому их привлекли к ответственности, в ближайшее время будет решен вопрос об их депортации. В отношении строительных фирм, которые привлекали к работе нелегальных мигрантов, возбуждено 15 административных дел. Кроме крупного штрафа, им может грозить временное приостановление деятельности.