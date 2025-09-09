Петербургская полиция нагрянула на стройки и выловила 50 нелегалов

Параллельно проверки проходили сразу по нескольким адресам: в первую очередь полиция пришла на стройку на Оборонной улице в Мурино. Именно здесь обвиняемый в педофилии нелегал работал каменщиком. А в Московском районе проверили сразу несколько адресов. Силовики заглянули в два общежития в Яковлевском переулке и проверили хостел на Рижском проспекте. Многие из нелегалов не были готовы к внезапной встречи с полицией.