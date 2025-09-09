ВС РФ ведут успешные операции по линии фронта: карта СВО на 9 сентября

Российские войска сумели прорвать оборонительные позиции украинских сил в районе населенного пункта Чунышин, который расположен юго-восточнее Красноармейска (Покровска). Об этом проинформировал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с агентством ТАСС. По его словам, штурмовые подразделения России достигли успеха на данном направлении, прорвав оборону противника и расширив контролируемую территорию. Он также отметил, что украинская сторона на этом участке фронта несет значительные потери.