Shot: в зоопарке в Ейске в пожаре погибли все крокодилы и другие рептилии

Пожар начался около часа ночи, ликвидировать его удалось к трем часам. На момент прибытия пожарных вся территория павильона с рептилиями была охвачена огнем. Рядом с «Крокодиловым каньоном» находятся «трогательный зоопарк», где содержатся лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Эти зоны не пострадали, хотя ранее сообщалось о возгорании в том числе и на территории дельфинария. На месте продолжают работать эксперты и следователи.