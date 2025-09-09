Ричмонд
Новосибирский военный отправился в тюрьму за госизмену

В марте 2025 года военный попытался уехать из России и вступить в ряды ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда. В марте 2025 года новосибирский военный связался с воинским подразделением ВСУ Легион «Свобода России». Это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Он заявил о своём желании участвовать в боевых действиях в составе ВСУ и попытался уехать в Украину, но его задержали правоохранительные органы.

Суд приговорил новосибирца к 9 годам тюрьмы за несколько преступлений. Первые 3 года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 6 лет — в колонии строгого режима. После освобождения ему ещё 1,5 года нельзя будет свободно передвигаться.