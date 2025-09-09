Новосибирский военный отправился в тюрьму за госизмену

Суд приговорил новосибирца к 9 годам тюрьмы за несколько преступлений. Первые 3 года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся 6 лет — в колонии строгого режима. После освобождения ему ещё 1,5 года нельзя будет свободно передвигаться.