В селе Челябинской области неизвестные пожарили на Вечном огне яичницу

Следы сотрудники местной администрации обнаружили еще в конце августа во время планового обхода территории села. Жертвой вандалов стал мемориал «Защитникам Отечества». Как отмечается в сообщении издания «Сосновская Нива», неизвестные додумались подарить яйца прямо на звезде Вечного огня. На металлической конструкции видны остатки смеси, а также рядом лежал обугленный шпагат.
Вандалов теперь ищут правоохранительные органы. Местная администрация сообщила о произошедшем в полицию. Также материалы получит прокуратура Сосновского района.
Издание также сообщает, что звезду на Вечном огне установили в 2017 году. Газопровод к ней подтянули в 2020-м, а в мае 2021-го пламя наконец зажгли в торжественной церемонии.