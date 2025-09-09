В селе Челябинской области неизвестные пожарили на Вечном огне яичницу

Следы сотрудники местной администрации обнаружили еще в конце августа во время планового обхода территории села. Жертвой вандалов стал мемориал «Защитникам Отечества». Как отмечается в сообщении издания «Сосновская Нива», неизвестные додумались подарить яйца прямо на звезде Вечного огня. На металлической конструкции видны остатки смеси, а также рядом лежал обугленный шпагат.