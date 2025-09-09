Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели туристов в Карелии

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Карелии Андрею Степанову возбудить уголовное дело по факту гибели людей во время похода к Соловецким островам в Карелии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как сказано в сообщении СК России, ранее в СМИ появилось обращение жителей Волгограда с просьбой к Бастрыкину привлечь к ответственности организатора похода, в результате которого погибли их родственники.
В ведомстве отметили, что сейчас следственные органы СК России по Республике Карелия проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Глава ведомства дал поручение… возбудить уголовное дело, представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также по доводам обращения», — сказано в сообщении.
Напомним, в июле этого года на поиски пропавших в Белом море туристов направили четырех человека на парных байдарках. Они добрались до разных островов архипелага Кузова и смогли эвакуировать несколько человек. Трое пропали без вести. Только через несколько дней их тела обнаружили.