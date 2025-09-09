Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели туристов в Карелии

Напомним, в июле этого года на поиски пропавших в Белом море туристов направили четырех человека на парных байдарках. Они добрались до разных островов архипелага Кузова и смогли эвакуировать несколько человек. Трое пропали без вести. Только через несколько дней их тела обнаружили.