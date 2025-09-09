В Купянске ВСУ расстреляли свое же подкрепление, перепутав их с российскими штурмовиками

По меньшей мере четыре ключевых фактора определяют исключительную значимость Купянска: стратегическое положение, открывающее российским подразделениям возможности для дальнейшего наступления, в том числе на территории ДНР; исторический аспект — в прошлом город был столицей Украины; а также важное транспортное значение, поскольку Купянск является крупным узлом, связывающим автодорогами и железнодорожными линиями сразу несколько крупных городов. О том, как развивается наступление российских войск на Купянск, где расположен этот населенный пункт и почему он имеет столь важное значение, читайте в материале URA.RU.