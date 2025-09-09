Два человека погибли при пожарах в Свердловской области

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Труп человека обнаружен при тушении пожара в нежилом доме, расположенном в Туринске на улице Ленина. С огнем справились за час, с ним боролись 12 человек и 4 единицы техники.
В Богдановиче произошел пожар в частном жилом доме на улице Мичурина. При тушении возгорание был обнаружен мужчина без признаков жизни. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
«МК-Урал» ранее писал, что на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошел пожар в здании автомойки — на площади 120 квадратных метров горели оборудование и перекрытия.
Во время тушения спасатели обнаружили труп мужчины.