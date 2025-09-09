Педиатр выпал из окна элитного ЖК в Москве, куда прибыл на вызов к ребенку

В начале августа в тайской Паттайе 32-летняя гражданка России выпала из окна квартиры на седьмом этаже здания и погибла. В момент происшествия с женщиной в квартире находился 30-летний гражданин РФ. Он утверждает, что погибшая выпала из окна случайно.