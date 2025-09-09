Педиатр выпал из окна элитного ЖК в Москве, куда прибыл на вызов к ребенку

На западе Москвы врач-педиатр выпал из окна элитного жилого комплекса, куда он ночью приехал на вызов к ребенку. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщает Mash.
Отмечается, что около двух часов ночи бригада скорой поднималась на восемнадцатый этаж для осмотра пациента. Через некоторое время тело медика обнаружили под окнами дома.
Консьерж жилого комплекса рассказал, что видел, как медики вошли в квартиру, а позже заметил вторую скорую, приехавшую к месту падения. Причины произошедшего пока не установлены, передает Telegram-канал.
Ранее в Екатеринбурге из окна собственной квартиры выпала 23-летняя девушка и разбилась насмерть. Близкая подруга погибшей рассказала, что та захотела помыть окно. У нее остался девятимесячный ребенок.
В начале августа в тайской Паттайе 32-летняя гражданка России выпала из окна квартиры на седьмом этаже здания и погибла. В момент происшествия с женщиной в квартире находился 30-летний гражданин РФ. Он утверждает, что погибшая выпала из окна случайно.