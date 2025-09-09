«Звездный» анестезиолог обвинен в преднамеренном убийстве 12 пациентов

Французский анестезиолог предстал перед судом по обвинению в отравлении, в результате которого погибли 12 пациентов. Всего же 53-летний Фредерик Пешье, предположительно, отравил 30 детей и взрослых в клинике, некоторых из которых невозможно было реанимировать.
Французский анестезиолог, обвиняемый в преднамеренном отравлении 30 детей и взрослых пациентов в возрасте от четырех до 89 лет, 12 из которых скончались, предстал перед судом в городе, где он работал.
Как сообщает Agence France-Presse, 53-летний Фредерик Пешье работал в двух клиниках в восточном городе Безансон, когда в период с 2008 по 2017 год у пациентов при подозрительных обстоятельствах произошла остановка сердца. Двенадцать человек реанимировать не удалось.
Пешье, которого некоторые коллеги ранее считали «звездным анестезиологом», обвиняют в том, что он провоцировал сердечные приступы у пациентов, чтобы продемонстрировать свои навыки реанимации и дискредитировать коллег.
Самая младшая предполагаемая жертва Пешье, четырехлетний мальчик по имени Тедди, пережил две остановки сердца во время обычной операции по удалению миндалин в 2016 году. Самой старшей предполагаемой жертве доктора было 89 лет, отмечает Agence France-Presse.
Судебный процесс, который начался в понедельник, начался после восьмилетнего расследования, которое ошеломило медицинское сообщество. Пешье отрицает обвинения.
По прибытии в суд Пешье встретили несколько его родственников, в том числе один из них, который кричал: «Давай, Фредо».
Ранее Пешье заявил телекомпании RTL, что у него есть «веские аргументы» в свою защиту. «Необходимо выложить все карты на стол», — сказал француз.
На вопрос о страданиях семей, которые будут присутствовать на судебном процессе, который продлится до декабря, Пешье ответил: «Я полностью понимаю это, но, с другой стороны, я не несу ответственности за их страдания».
В случае признания виновным Пешье грозит пожизненное заключение, констатирует Agence France-Presse. В настоящее время он не находится под стражей, но находится под надзором суда, что является альтернативой предварительному заключению.
Француз не занимался медицинской практикой с 2017 года, хотя в 2023 году ему было разрешено работать при условии, что он не вступал в контакт с пациентами.
«Я ждала этого 17 лет», — сказала Амандин Иелен, чей 53-летний отец умер от остановки сердца во время операции на почке в 2008 году. Вскрытие показало передозировку лидокаина, местного анестетика.
Прокурор Этьен Манто заявил, что это дело является «беспрецедентным в истории французского права».
В 2017 году было начато расследование после подозрительных остановок сердца во время операций у пациентов, которые считались малоопасными.
Пешье подозревается в том, что он подделывал пакеты с парацетамолом или средства для анестезии своих коллег, чтобы создать чрезвычайную ситуацию в операционной, где он мог бы вмешаться и продемонстрировать свои реанимационные таланты.
«Его обвиняют в отравлении здоровых пациентов с целью причинить вред коллегам, с которыми у него был конфликт», — говорит прокурор Манто.
«Фредерик Пешье был первым, кто отреагировал на остановку сердца», — добавил он. «У него всегда было решение».
Пешье обвинил в большинстве отравлений «медицинские ошибки» своих коллег.
В ходе расследования следователи изучили более 70 сообщений о «серьезных нежелательных явлениях», которые на медицинском жаргоне обозначают неожиданные осложнения или смертельные исходы среди пациентов.
Дела 30 пациентов, перенесших остановку сердца во время операции в клинике Сент-Винсент и поликлинике Франш-Конте, были переданы в суд.
Команда защиты Пешье будет добиваться оправдательного приговора. «Обвинять людей очень легко, доказать что-либо сложнее», — заявил журналистам один из его адвокатов, Рэндалл Швердорффер.
На судебном процессе будет представлено более 150 гражданских сторон.