ВС РФ прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска

Российские штурмовые подразделения сумели прорвать оборону ВСУ у населенного пункта Чунышин, расположенного к юго-востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

В ходе боев у Чунышина украинская сторона понесла значительные потери.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ ведут успешные операции по линии фронта: карта СВО на 9 сентября.

«У Чунышина наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — сказал Кимаковский ТАСС. Он отметил, что в ходе боев у Чунышина украинская сторона понесла значительные потери.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль территорию крупнейшего предприятия по добыче угля в ДНР — шахтоуправления «Покровское», которое находится западнее Красноармейска. Кроме того, в данном секторе фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий.