СК возбудил уголовное дело в Иркутске из-за драки в автобусе

Конфликтом послужило то, что мужчина неаккуратно ел шаурму и возможно испачкал другого пассажира. Следствие устанавливает обстоятельства конфликта и личность нападавшего. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия.
«Пояснили, что разногласие возникло, когда мужчина с признаками опьянения вошел в общественный транспорт с шаурмой и неаккуратно ел её, испачкав элементы салона и доставляя дискомфорт другим пассажирам», — рассказали в МВД Иркутской области.
Пострадавший получил медицинскую помощь. Тяжесть его повреждений уточняется. Расследование инцидента продолжается, решается вопрос о задержании подозреваемого.