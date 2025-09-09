СК возбудил уголовное дело в Иркутске из-за драки в автобусе

«Пояснили, что разногласие возникло, когда мужчина с признаками опьянения вошел в общественный транспорт с шаурмой и неаккуратно ел её, испачкав элементы салона и доставляя дискомфорт другим пассажирам», — рассказали в МВД Иркутской области.