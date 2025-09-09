Ричмонд
СК возбудил уголовное дело в Иркутске из-за драки в автобусе

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за драки в общественном транспорте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Конфликтом послужило то, что мужчина неаккуратно ел шаурму и возможно испачкал другого пассажира. Следствие устанавливает обстоятельства конфликта и личность нападавшего. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

«Пояснили, что разногласие возникло, когда мужчина с признаками опьянения вошел в общественный транспорт с шаурмой и неаккуратно ел её, испачкав элементы салона и доставляя дискомфорт другим пассажирам», — рассказали в МВД Иркутской области.

Пострадавший получил медицинскую помощь. Тяжесть его повреждений уточняется. Расследование инцидента продолжается, решается вопрос о задержании подозреваемого.