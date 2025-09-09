В Троицке у пивного ларька случилась поножовщина

Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 сентября. Рядом с пивным ларьком, на перекрёстке улиц имени Г. Летягина и Ю. Гагарина завязался конфликт между мужчинами 26 и 34 лет. Гражданин постарше был пьян и в ходе ссоры нанёс сопернику не менее девяти ударов ножом в тело и голову. Благодаря прохожим раненного удалось спасти — убийца отступил, а пострадавший получил своевременную помощь. Последнего госпитализировали с многочисленными травмами.
Пьяного драчуна по горячим следам задержали и возбудили в его отношении уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Сейчас решаются вопросы о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.