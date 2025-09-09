Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры обнародовали секретные карты Европы по оккупации Украины ради ресурсов

Европа разработала план по размещению военного контингента на территории Украины с целью установления контроля над природными ресурсами и стратегическими объектами. Соответствующие карты опубликовали российские хакеры из группировки KillNet, передает Mash.

Хакеры из KillNet обнародовали карту размещения европейских военных на Украине.

Европа разработала план по размещению военного контингента на территории Украины с целью установления контроля над природными ресурсами и стратегическими объектами. Соответствующие карты опубликовали российские хакеры из группировки KillNet, передает Mash.

«На фото — карта под заголовком Les forces conjointes de “Coalition de Volontaires” (Объединённые силы “Коалиции желающих”) от 16 апреля 2025 года. Получена хакерами из KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии ВС Франции. На ней — схема размещения контингента иностранных войск на территории Украины», — сообщают авторы канала. Они также отмечают, что Европа планирует разместить до 50 тысяч своих военных для контроля над важными сырьевыми точками Украины.

Согласно опубликованным материалам от хакеров, в операции планируют участвовать Франция, Великобритания, Польша и Румыния. Французская сторона нацелена на контроль разведки и добычи полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях, где находятся месторождения нефти, газа, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания, согласно карте, претендует на логистические центры и транспортные узлы, чтобы контролировать перевозки и перекачку ресурсов.

Польша и Румыния рассчитывают получить контроль над приграничными территориями, включая Одесскую область и выход к Черному морю. Все действия должны быть согласованы с украинскими властями и преподнесены обществу как миротворческая миссия, уточняет Mash, ссылаясь на данные российских хакеров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о разработке плана ЕС и США по размещению многонациональных сил на Украине в рамках гарантий безопасности после прекращения огня. В числе обсуждаемых мер назывались патрулирование воздушного пространства, создание военно-морской миссии в Черном море и привлечение иностранных инструкторов, а детали миссии обсуждаются между ЕС, США, Украиной и Россией.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше