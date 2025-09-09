Хакеры обнародовали секретные карты Европы по оккупации Украины ради ресурсов

«На фото — карта под заголовком Les forces conjointes de “Coalition de Volontaires” (Объединённые силы “Коалиции желающих”) от 16 апреля 2025 года. Получена хакерами из KillNet в результате взлома локальной сети канцелярии ВС Франции. На ней — схема размещения контингента иностранных войск на территории Украины», — сообщают авторы канала. Они также отмечают, что Европа планирует разместить до 50 тысяч своих военных для контроля над важными сырьевыми точками Украины.