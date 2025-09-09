После смертельных беспорядков отменен запрет на использование социальных сетей

Непал отменяет запрет на использование социальных сетей после массовых протестов в столице гималайской страны. Тысячи людей присоединились к демонстрациям «Поколения Z», которые, по словам протестующих, отражают их недовольство запретом и гнев по поводу предполагаемых коррумпированных чиновников.
Правительство Непала сняло запрет на 26 известных приложений для социальных сетей и сервисов обмена сообщениями после того, как по меньшей мере 19 человек были убиты и более 200 ранены в результате столкновений в понедельник, пишет The Guardian.
Министр связи и информатизации страны объявил, что запрет будет снят через несколько часов после того, как демонстранты, протестующие против блокировки, устремились к зданию парламента в столице страны Катманду.
«Мы отменили отключение социальных сетей. Сейчас они работают», — сказал министр связи Притхви Субба Гурунг.
В понедельник тысячи молодых непальцев присоединились к протестам «Поколения Z» по всей стране, которые были вызваны запретом социальных сетей, но также отражали более широкое разочарование в связи с предполагаемым бездействием правительства по борьбе с коррупцией и расширению экономических возможностей.
«Мы протестуем против коррупции, которая была узаконена в Непале», — говорил 24-летний студент Юджан Раджбхандари.
В понедельник протестующие в Катманду ворвались в здание парламента, прорвались через баррикаду и подожгли машину скорой помощи. Полиция использовала водометы, дубинки и резиновые пули для сдерживания толпы, в то время как в столице была задействована армия и введен комендантский час. Протесты также распространились на небольшие города по всей стране, где произошли аналогичные столкновения с полицией.
Правозащитники сообщили, что силовиками были использованы боевые патроны, что привело к гибели и серьезным ранениям нескольких протестующих. Полиция подтвердила, что в ходе протестов погибли 19 человек и сотни получили ранения.
«Правоохранительные органы должны применять силу только в случае крайней необходимости, и это должно быть строго пропорционально законной цели, которую они стремятся достичь», — говорится в заявлении Amnesty.
Премьер-министр Непала, КП Шарма Оли, заявил, что он опечален случаями насилия, вызванными «проникновением из различных эгоистичных центров». Министр внутренних дел страны подал в отставку в понедельник вечером из-за убийства протестующих.
Правительство сформировало комитет по расследованию случаев насилия и выплатит материальную помощь семьям погибших и обеспечит бесплатное лечение раненым, добавил он.
Даже после отмены социального запрета антикоррупционные акции протеста продолжались до поздней ночи в понедельник и утром во вторник. Протестующие несли плакаты с такими лозунгами, как «Молодежь против коррупции».
Как пишет The Guardian, 20-летняя студентка Икшама Тумрок заявила, что протестовала против «авторитарного отношения» правительства, а запрет социальных сетей был назван лишь одним из примеров злоупотреблений со стороны правительства.
В прошлом месяце правительство Непала заявило, что компаниям, работающим в социальных сетях, будет предоставлено семь дней на регистрацию в соответствии с новыми правилами, в том числе на создание контактного центра и назначение сотрудников по рассмотрению жалоб и соблюдению требований законодательства.
Соцсети и мессенджеры не уложились в срок и впоследствии были заблокированы, отмечает The Guardian.
Правительство заявило, что пользователи социальных сетей создают поддельные аккаунты и используют их для распространения разжигающих ненависть высказываний и фейковых новостей, совершения мошенничества и других преступлений на этих платформах.
Ранее были заблокированы популярные онлайн-платформы, в том числе приложение для обмена сообщениями Telegram в июле. В августе прошлого года правительство сняло девятимесячный запрет на TikTok после того, как платформа согласилась соблюдать непальские правила.