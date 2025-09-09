После смертельных беспорядков отменен запрет на использование социальных сетей

В понедельник протестующие в Катманду ворвались в здание парламента, прорвались через баррикаду и подожгли машину скорой помощи. Полиция использовала водометы, дубинки и резиновые пули для сдерживания толпы, в то время как в столице была задействована армия и введен комендантский час. Протесты также распространились на небольшие города по всей стране, где произошли аналогичные столкновения с полицией.