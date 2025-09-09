Украинские дроны попали по нефтебазе под Белгородом, пожар уже потушен

«Пожар на нефтебазе в посёлке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения резервуаров. Для борьбы с огнём, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что 7 сентября в Борисовском районе Белгородской области местный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. Инцидент произошёл в селе Грузское. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени, после чего самостоятельно обратился за помощью в Борисовскую центральную районную больницу.