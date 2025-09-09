Украинские дроны попали по нефтебазе под Белгородом, пожар уже потушен

Украинские военные атаковали при помощи беспилотников Белгородскую область в ночь на 9 сентября, в результате нападения произошёл пожар на нефтебазе в посёлке Прохоровка, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.