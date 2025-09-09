Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Славянском-на-Кубани. Авария произошла на трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк утром 9 сентября.
Автомобиль Lada Largus двигался в сторону Темрюка. Предварительно, 52-летний водитель из Воронежской области уснул за рулем и выехал на встречную полосу. На участке, где обгон не был запрещен, он столкнулся с КамАЗом с прицепом.
«В результате ДТП водитель и пассажир Lada Largus от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
Три пострадавших пассажира легковушки доставлены в Славянскую ЦРБ.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.