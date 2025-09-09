Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Славянском-на-Кубани

В Славянском районе выясняют обстоятельства аварии с двумя погибшими и тремя пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Славянском-на-Кубани. Авария произошла на трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк утром 9 сентября.

Автомобиль Lada Largus двигался в сторону Темрюка. Предварительно, 52-летний водитель из Воронежской области уснул за рулем и выехал на встречную полосу. На участке, где обгон не был запрещен, он столкнулся с КамАЗом с прицепом.

«В результате ДТП водитель и пассажир Lada Largus от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Три пострадавших пассажира легковушки доставлены в Славянскую ЦРБ.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.