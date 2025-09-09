Ричмонд
В Башкирии объяснили, почему резко подорожали стройматериалы

Минторг назвал причины роста цен на стройматериалы в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Министерство торговли Башкирии отреагировало на многочисленные жалобы жителей региона в соцсетях, где люди возмущены резким увеличением стоимости строительных и отделочных материалов.

В ведомстве перечислили ключевые причины подорожания. Главными из них стали мировая экономическая ситуация и проблемы с логистикой, из-за которых взлетели цены на сырье и доставку. Также на стоимость повлияли инфляция и нестабильный курс валют, что особенно ударило по товарам с импортными компонентами. Усложнили производство и снабжение и текущие геополитические факторы.

В министерстве добавили, что сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с ценами на ключевые позиции и ищут способы сдержать неоправданное увеличение стоимости.

