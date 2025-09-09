«Уехал на мотоцикле за уловом и бесследно пропал»: 68-летнего рыбака ищут в Зиминском районе

В Зиминском районе пропал 68-летний рыбак. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, к ним обратился мужчина и рассказал о пропаже своего брата.
— Он несколько дней назад уехал на мотоцикле на рыбалку в район села Зулумай и до сих пор не вернулся, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Приехав на указанное место, правоохранители нашли там личные вещи рыбака и лагерь, который он разбил. Самого мужчины вблизи окрестности не обнаружили. Сейчас полицейские, волонтеры и районная администрация организовали поиски. Их затрудняют отдаленность и труднодоступность местности.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии завершились поиски 11-летнего школьника, бесследно исчезнувшего по пути домой.