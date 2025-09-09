В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на пенсионерку. Инцидент произошел в июле 2025 года во дворе дома на улице Самолетной. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.