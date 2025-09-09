В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на пенсионерку. Инцидент произошел в июле 2025 года во дворе дома на улице Самолетной. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным следствия, мужчина, вооружившись ножом и надев маску, напал утром на 71-летнюю женщину, которая выгуливала собаку. Угрожая применением насилия, он потребовал у потерпевшей мобильный телефон. Пенсионерка, восприняв угрозу как реальную, не стала оказывать сопротивление и отдала свой телефон, после чего нападавший скрылся.
Подозреваемый был установлен благодаря записям с камер видеонаблюдения. Как сообщают правоохранительные органы, мужчина ранее уже был судим за совершение тяжкого преступления.
— Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия», — уточнили в прокуратуре.
Материалы направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.