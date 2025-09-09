Более 50 тысяч военных ЕС и НАТО хотят отправить на Украину

Коалиция европейских стран и НАТО готовится разместить на территории Украины около 50 тысяч военных. Об этом пишет Mash. В планах — развертывание Forward Operating Site (FOS) в Киеве, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях, а также элитных подразделений и авиационных эскадрилий в ряде других регионов страны.