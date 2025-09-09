Ричмонд
Нижегородский слесарь умер во время работ на египетской АЭС

Бездыханное тело нашли в туалете.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский слесарь умер во время работы на стройплощадке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Сейчас несчастный случай расследует региональная Гострудинспекция.

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла 7 сентября около 01:40 по местному времени на площадке строительства АЭС. 46-летний слесарь 5 разряда по обслуживанию и ремонту оборудования был обнаружен без признаков жизни на полу в туалетной комнате административно-бытового комплекса. Коллеги немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, однако прибывший медицинский работник констатировал смерть.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Особое внимание уделяется выяснению возможной связи инцидента с производственной деятельностью погибшего. Компания-работодатель оказывает необходимое содействие в проведении расследования.

АЭС «Эль-Дабаа» строится по российскому проекту с участием специалистов из РФ. Это первый атомный энергопроект в Африке, реализуемый Росатомом.