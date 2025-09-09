Нижегородский слесарь умер во время работ на египетской АЭС

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла 7 сентября около 01:40 по местному времени на площадке строительства АЭС. 46-летний слесарь 5 разряда по обслуживанию и ремонту оборудования был обнаружен без признаков жизни на полу в туалетной комнате административно-бытового комплекса. Коллеги немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, однако прибывший медицинский работник констатировал смерть.