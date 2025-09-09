В Хабаровске после затопления фекалиями проверяют общежитие

Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку помещений общежития Хабаровского техникума железнодорожного транспорта после публикаций в социальных сетях о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее, вечером 8 сентября, в пабликах соцсетей распространялась информация о критическом состоянии общежития на улице Дикопольцева, 29. Сообщалось, что лестничные пролёты затоплены сточными водами, туалеты не функционируют, вода отключена, а условия проживания студентов крайне тяжёлые, что требовало срочного вмешательства прокуратуры.
По результатам выезда на место установлено, что затопление произошло из-за прорыва канализационной трубы. В связи с проведением ремонтных работ временно приостанавливалось водоснабжение. В настоящее время технические неисправности полностью устранены.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению обязательных требований по содержанию и обслуживанию помещений общежития и коммунальных сетей, а также действиям администрации техникума. Цель проверки — обеспечить безопасные и санитарно соответствующие условия проживания студентов, предотвратить повторение подобных ситуаций и привлечь к ответственности нарушителей, если таковые будут выявлены.
Результаты проверки будут опубликованы после завершения всех процедур, — сообщает Хабаровская транспортная прокуратура.