В Хабаровске после затопления фекалиями проверяют общежитие

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению обязательных требований по содержанию и обслуживанию помещений общежития и коммунальных сетей, а также действиям администрации техникума. Цель проверки — обеспечить безопасные и санитарно соответствующие условия проживания студентов, предотвратить повторение подобных ситуаций и привлечь к ответственности нарушителей, если таковые будут выявлены.