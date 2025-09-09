Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судебный процесс по делу о сгоревшем музыкальном театре начался в Хабаровске

В суде Центрального района начался процесс над двумя сотрудниками компании «Антикор-ДВ», по вине которых сгорел Хабаровский музыкальный театр. На скамье подсудимых — начальник участка и мигрант из Узбекистана.

Источник: Губерния онлайн

Руководителя обвиняют по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и незаконном привлечении на работу иностранцев. По последнему пункту обвиняемый свою вину отрицает.

Второго подсудимого обвиняют в уничтожении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем. В день пожара именно он выполнял демонтаж металлического желоба на крыше театра с помощью сварки.

Третьим подсудимым должен был стать директор подрядной компании. Однако до суда он не дожил — умер на этапе следствия.

Максимальный срок, который грозит прорабу — три года, а мигранту — год. Также они должны будут возместить ущерб.