Судебный процесс по делу о сгоревшем музыкальном театре начался в Хабаровске

Руководителя обвиняют по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и незаконном привлечении на работу иностранцев. По последнему пункту обвиняемый свою вину отрицает.
Второго подсудимого обвиняют в уничтожении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем. В день пожара именно он выполнял демонтаж металлического желоба на крыше театра с помощью сварки.
Третьим подсудимым должен был стать директор подрядной компании. Однако до суда он не дожил — умер на этапе следствия.
Максимальный срок, который грозит прорабу — три года, а мигранту — год. Также они должны будут возместить ущерб.